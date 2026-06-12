Dün fiyatı 500 liraydı, bugün 50 liraya düştü! Bu meyvenin özelliği üstündeki sinekte gizli

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Aydın’da havaların ısınması ve incir meyvelerinin olgunlaşmaya başlaması ile birlikte Buharkent, Kuyucak, Bozdoğan, Nazilli, Sultanhisar, Köşk, İncirliova, Gemrencik ilçeleri yoğun olmak üzere incir üretimi yapılan her yerde ilek pazarı kurulmaya başlandı.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci sabah saatlerinde ilçe merkezinde kurulan ilek pazarına giderek hem satıcı hem de alıcılarla sohbet etti. İlek satıcıları ve incir üreticileri ziyaretlerinden dolayı Başkan Zencirci’yi teşekkür etti.

İlek pazarında en büyük sıkıntısının hem alıcı için hem de satıcı için yıllardır evdeki hesabın pazara uymadığı, fiyatların günden güne değil her saat değişebildiği belirtildi.

İlek nedir?

Tarım ve botanik dilinde ilek, incir ağaçlarının döllenmesini sağlayan erkek incir ağacına ve bu ağacın meyvelerine verilen isimdir. İncirlerin meyve verebilmesi ve kalitesinin artması için bu erkek incirlerin içindeki polenlerin, minik "ilek sinekleri" (arıcıkları) aracılığıyla dişi incir ağaçlarına taşınması gerekir.