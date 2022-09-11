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Düğünde maganda kurşunu 2 çocuk babası adamın ölümüne neden oldu

Tokat'ta düğünde açılan ateş sonucu ağır yaralanan 2 çocuk babası genç hayatını kaybetti.

11.09.2022 - 01:25 | | İHA
Düğünde maganda kurşunu 2 çocuk babası adamın ölümüne neden oldu

Edinilen bilgiye göre olay; Büyükbağlar köyünde düğünde meydana geldi. Açık havada yapılan düğünde ağabeyi ile oturan Mehmet Koşar (29) bir el açılan ateş sonucu karın bölgesinden yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesine sevk edilen Koşar, ameliyata alındı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Koşar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan şahsın yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi. Polis ekipler hastanede güvenlik önlemi aldı.

Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı
Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri M.U isimli şahsı tabancası ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın ilk ifadesinde havaya ateş etmeye çalışırken kaza ile vurduğunu söylediği öğrenildi.

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Düğünde maganda kurşunu 2 çocuk babası adamın ölümüne neden oldu

Düğünde maganda kurşunu 2 çocuk babası adamın ölümüne neden oldu