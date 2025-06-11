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Düğün dönüşü feci kaza! Çok sayıda yaralı var

11.06.2025 - 08:14Güncellenme Tarihi:
Düğün dönüşü feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Çorum'un Alaca ilçesinde düğünden dönen vatandaşların bulunduğu minibüsün devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum'un Alaca ilçesi Yozgat-Alaca Koçhisar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'da katıldıkları düğünden sonra Samsun'a dönen vatandaşların bulunduğu 55 AR 265 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

Düğün dönüşü feci kaza Çok sayıda yaralı var

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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