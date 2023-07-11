Düdüklü Tencere Nasıl Kullanılır? Düdüklü Tencere Kullanırken Yapılması Gerekenler...

Çeşitli yemekleri pişirmek adına sıklıkla kullanılan düdüklü tencerenin sağlam ve işlevini kaybetmemiş olması oldukça önemlidir. Düdüklü tencerenin düdüğünün, lastiğinin ve diğer parçalarının pas tutmamış ve ya çürümemiş olması gereklidir. Aynı zamanda bu tencerenin ağzına kadar doldurulmaması son derece önemlidir.

Bir kısmı boş kalmalıdır. Ocağa konulduktan sonra, ağzı kapatılır ve düdüğü dik konuma getirilir. Düdüklü tencere kullanımı sırasında dikkatli davranıldığında oldukça başarılı ve lezzetli sonuçlar elde etmek mümkündür.

Düdükten ses çıkmaya başladıktan sonra yaklaşık bir dakika boyunca havasının çıkması beklenir. Bu durum otomatik olmayan tencerelerde uygulanmaktadır. Daha sonra düdük indirilir ve ateşin altı kısılır. İçerisindeki yemeğin pişme süresine bağlı olarak belirli bir süre daha ocakta tutulur.

Düdüklü Tencere Kullanırken Yapılması Gerekenler

Düdüklü tencerenin kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar şu şekildedir;

Düdüklü tencere yemeğine sebze katılacak ise bu sebzeleri tencerenin içinde biraz yağ ile sotelemek gerekir.

Orta seviyede bir soteleme işleminden sonra diğer malzemeleri de ekleyerek düdüklü tencerenin kapağı kapatılır.

Pişecek olan etlerin tadını daha fazla korumak için düdüklü tencerede eti biraz pişirdikten sonra diğer malzemeleri eklemek önemlidir. Böylelikle et daha yumuşak ve güzel pişmiş olacaktır.

Yemek piştikten sonra düdüklü tencereyi açmadan evvel biraz soğumasını beklemek gerekir. Aksi takdirde buharlaşma olacaktır.

Düdüklü Tencere Kaç Dakika Sonra Açılır?

Düdüklü tencerede pişirmek istenilen yemeklerin buhar içerisinde kalması sayesinde daha hızlı pişmesi sağlanır. Bu nedenle hemen açılmaması gerekir. Buharın çıktığı noktadan buhar çıkış sesinin duyulması ve ardından tencerenin kısılması gerekir. Daha sonra 10 dakika kadar beklenmesi önerilir. Tencerenin buhar çıkış borusundan gerekli havanın çıkması sonrasında kapağı açılabilir.

Düdüklü Tencere Patlaması Neden Olur?

Tencerenin aşırı doldurulmaması gerekir. İçerisine belirlenen Max seviyeden daha fazla yiyecek konulduğunda buhar için alan kalmamaktadır. Bu da genleşme meydana getirir. Ardından ise patlama durumu gerçekleşir.

Bunun yanı sıra düdüklü tencerenin tüm parçalarının temizlenmesi ve çürüyüp çürümediğine düzenli olarak bakılması da gerekir. Bu durumlara dikkat edildiği takdirde düdüklü tencerenin patlama ihtimali neredeyse yoktur.

Düdüklü Tencere Nasıl Açılır?

Tencerenin içerisinde aşırı buhar olmasından dolayı hemen açılmaması önemlidir. Buhar çıkış borusunun buharı çıkarma sesinin duyulmasının akabinde ocağın altının kısılması gerekir. Ardından 10 dakika kadar beklenmeli ve pişme süresi bittiği zaman ocaktan alınmalıdır. Burada yine 10 dakika kadar daha beklenmesi gerekir.

Bu süre zarfında düdüklü tencerenin buhar çıkış kanalından tüm havasının alınması gerekir. Havası tamamen gittiği zaman açılmaya hazır bir hale gelir. Genellikle oldukça dikkatli kullanıldığı zaman herhangi bir soruna neden olmamaktadır.