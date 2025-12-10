Döner 30 liraya düştü! Enflasyona inat etti, fiyatları aşağı çekti

Haberin Devamı

Kilis'te dönerci esnafı, artan maliyetlere rağmen fiyatları düşürerek dikkat çeken bir akım başlattı.

Kilis'te dönerciler, yüksek enflasyona rağmen fiyat indirimi akımı başlattı. Kentte bazı işletmeler döner fiyatlarını zaman zaman 30 liraya kadar düşürürken, esnaf "Halk yesin" diyerek uygun fiyat politikasını sürdürüyor.

Fiyatların uygun olmasından memnun olduklarını belirten müşterilerden Mehmet Uğurlu, "Çok güzel, çok lezzetli, çok uygun" dedi.

Müşteri Mustafa Yolcu ise uzun süredir aynı işletmeye geldiğini söyleyen Müşterilerden Mustafa Yolcu ise, "Ustamın ellerine sağlık. Hem döneri güzel hem fiyatı uygun. Bazıları sürekli zam yapıyor ama ustam bunun önüne geçti" ifadelerini kullandı.





"2021'den beri 35 liraya satıyorum, cuma günleri 30 liraya düşürüyorum"

yıllardır aynı fiyatı koruduğunu belirten Dönerci ustası Ali Karabalık, "35 liraya döner satmaya devam ediyorum. Cuma günleri 30 liradan veriyorum. ‘35 liraya döner mi olur' diye şaşırıyorlar ama ben deri kullanmıyorum, sadece but ve göğüs kullanıyorum. Kalite fiyata bakmaz. 2026'ya günler kala da 35 liradan devam edeceğiz. 2021'den beri zam yapmadım. İskenderun dürümüyle Kilis dürümünün farkı büyük; biz sos kullanmıyoruz, salata-tavuk-baharat ve ustanın elinin lezzeti yeter" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Öğrenci Umut Ziya Böke ise Ali ustanın dönerini "on numara" olarak nitelendirerek, "Okul çıkışları sık sık geliyoruz. Hem uygun fiyat veriyor hem de çok güzel yapıyor. Ailece de yiyoruz" dedi.



"40-42 lira maliyeti var, 50 liraya satıyoruz"

Bir diğer döner ustası Kadir Hasırcı, "Döner fiyatını 60 liradan 50 liraya çektik. Kilis'te çoğu esnaf fiyat düşürüyor. Enflasyona inat indirime gittik. Hesabını kitabını yaptım; dönerin maliyeti 40-42 lira. Vergi, kira, işçilik her şey dahil. Dürüm başına 8-10 lira kalıyor. İçeride orta gelirli insanlar var. Döner-ayran 50 lira. Çocuklara kıyamıyorum; bazen kurtarmasa bile 20, 30 liraya veriyorum. Bir çocuk gelip bakıyor, nasıl göndereceksin? Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz" diye konuştu.