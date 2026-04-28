Dolu ve sağanak Osmaniye'de yaşamı olumsuz etkiledi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kösepınarı köyü ve İlbistanlı köyü çevresinde aniden bastıran sağanak yağış aralıklarla devam etti. Kösepınarı köyünde kısa süreli yağmur yolları sular altında bırakırken, sağanağın ardında dolu yağdı. Kentin bazı bölgeleri sağanak nedeniyle olumsuz etkilendi. Yetkililer, vatandaşların ani yağışlara karşı dikkatli olmalarını istedi.