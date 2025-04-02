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GündemDolu sürprizi! Sadece 5 dakika sürdü, her yer beyaza büründü
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Dolu sürprizi! Sadece 5 dakika sürdü, her yer beyaza büründü

02.04.2025 - 17:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Dolu sürprizi! Sadece 5 dakika sürdü, her yer beyaza büründü

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde etkili olan yağmurun ardından aniden bastıran dolu çevreyi beyaza bürüdü.

Samsat ilçesinde öğleden sonra etkili olan yağmur, bir süre sonra yerini doluya bıraktı.

Yaklaşık 5 dakika yağan fındık büyüklüğündeki dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Vatandaşlar doludan korunmak için ev ve işyerlerinin saçaklarının altına sığındı.

Vatandaşlar, dolu yağışını şaşkınlıkla karşılarken, dolu meyve ağaçları ve bitkilere zarar verdi.

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