Dolmabahçe ve Anıtkabir'de büyük coşku! Ata'ya vefa

Anıtkabir, dün resmi törenin ardından halkın ziyaretine açıldı. Her yaştan çok sayıda vatandaş, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla Anıtkabir’e koştu. Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SoloTürk de, Anıtkabir üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar, gösteri uçuşunu heyecan ve coşkuyla izledi.

100’ÜNCÜ YILIN BEBEKLERİ

Cumhuriyet’in 100. yılında doğan Çağan İpek ve Maya Aksu da anne ve babalarıyla birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Altı aylık Çağan bebeğin babası Utku İpek, “Oğlum 2023 doğumlu. Cumhuriyet’in 100. yılında, oğlumun da burada bulunmasını istedik” dedi. Maya bebeğin babası Tolga Aksu da “Kızım Maya ile beraber Ata’mızı ziyarete geldik. Biz, Atatürk’ün çocuklarıyız. O bize, zorluklarla kurduğu bu ülkeyi emanet etti. Bize de düşen de ikinci, üçüncü yüzyılda Cumhuriyet’e sonsuza kadar sahip çıkmaktır” ifadelerini kullandı.

Mehmet (84) ve Sultan Turalı (79) çifti de Cumhuriyet’in 100. yılında Anıtkabir’deydi. Mehmet Turalı, bugün farklı bir bayram yaşandığını söyleyerek, “Bugün burası çok kalabalık. Gençler, burada çok fazla. Yeni yüzyılda memlekete huzur diliyorum” dedi.

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DOLMABAHÇE’DE KUYRUK

İstanbul’da da vatandaşlar dün sabah saatlerinden itibaren Dolmabahçe Sarayı’na akın etti. Uzun kuyrukların oluştuğu Dolmabahçe Sarayı’nda yediden 70’e herkes vardı. Tekerlekli sandalyeye gelenlerin yanı sıra çok sayıda yabancı ziyaretçi de uzun süre kuyrukta bekledi. Dolmabahçe Sarayı’nda eşi ile birlikte sırada bekleyen Sultan Şahin (57), “Ortadoğu’da yaşananları gördükçe, bir kez daha Cumhuriyet’in ne kadar kıymetli olduğunu anlıyoruz. Bugün de Atatürk’ü minnetle anmak için buradayız. İyi ki Cumhuriyet var” dedi.

Vatandaşlardan Mehmet Çakır (68) da Cumhuriyet’in bu toprakların en büyük kazanımlardan biri olduğunu belirterek “Bugün de Cumhuriyet’imizin 100. yılı ve bunu Atatürk’e borçluyuz, o nedenle buradayım” diye konuştu.

Dolmabahçe Sarayı’na ailesiyle gelen dokuz yaşındaki İdil Deniz Işık da, “Atatürk’ü çok seviyorum ve bugün Atatürk’ün yattığı yatağı gördüm. Duygulandım. İyi ki Cumhuriyet’i bize miras bırakmış” dedi.

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Kaan Belkıs da şunları söyledi: “Dakikalardır sıra bekliyoruz ama hiç önemli değil, saatlerce de bekleriz. Bugün Türk ulusu için çok önemli ve değerli. İyi ki Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderimiz var. Kendisine minnettarım. Bugün de yarın da 100 yıl sonra da, ‘iyi ki Cumhuriyet var’ demeye devam edeceğiz.”

CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ

İstanbul’da Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenlere okul müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Beşiktaş sokaklarında ellerinde Türk bayrağı ile ‘Cumhuriyet Yürüşü’ yapan öğrenci ve vatandaşlar, kutlamalara Beşiktaş Anadolu Lisesi’nin bahçesinde devam etti. Okulda öğrenciler halk oyunları ve şiir dinletileri gösterileriyle 100’üncü yılı coşkuyla kutladı.

DÜNYADAN KUTLAMA MESAJI YAĞDI

Birçok ülke lideri, dışişleri bakanı, büyükelçi ve Türkiye’nin de üyesi olduğu NATO, yayınladıkları mesajlarla cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılını kutladı.

NATO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk bayrağı açmış Mehmetçiklerin fotoğrafına yer verilerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılının kutlandığı hatırlatılıp "Siz de müttefikimiz Türkiye'yi kutlarken bize katılın" denilerek takipçilerden de mesajın paylaşılması istendi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, 20. yüzyılın en önemli tarihi olaylarından biridir" ifadelerini kullandı.

İngiltere Kralı 3. Charles, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitap ettiği mektupta "Bu özel günde, ekselanslarınıza ve Türkiye Cumhuriyeti halkına en içten tebriklerimi sunuyorum” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin "Türkiye dünya sahnesinde haklı olarak yüksek bir prestije sahiptir" mesajını iletti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, tebriklerini ileterek "Geçtiğimiz 100 yılda Türkiye’nin giderek daha da önemli bir küresel rol oynadığını gördük ve uluslarımızın halkları arasındaki dostluk giderek derinleşiyor" dedi.

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Lillian "Önümüzdeki yüzüncü yılın Türkiye Cumhuriyeti'ne, halkına ve tüm milletlere refah ve huzur getirmesini dileriz" ifadesini kullandı. Rus kozmonot Oleg Artemyev, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Türk bayrağı açarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutladı.

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Cumhuriyet’in 100. yılı münasebetiyle Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği tarafından bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda üst düzey İngiliz yetkililer, çeşitli ülkelerin diplomatik temsilcilerinin yanı sıra İngiltere’deki Türk toplumu ve iş dünyasından yaklaşık bin davetli hazır bulundu. Resepsiyona, bir toplantı için Londra’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Erdoğan da katıldı.