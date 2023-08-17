Dolandırıcıyı MİT yakalattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zeka ile taklit edip kandırmaya çalıştı

Yapay zeka marifetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesini taklit edip, bazı iş insanları ile üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalışan kişiyi MİT tespit etti.

MİT, dolandırıcının; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini yapay zeka uygulamalarıyla taklit etmeye çalıştığını ve yabancı uyruklu şahıslar üzerine aldığı 10’dan fazla farklı GSM hattı üzerinden iş insanlarını aradığını ortaya çıkardı. Yapılan takip neticesinde dolandırıcının kimliği ve konumu tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan kişi MİT’in siber güvenlikle ilgili birimlerinin hassas çalışmaları sayesinde kısa süre içinde yakalanarak, emniyet birimlerine teslim edildi.

Siber suçlar çerçevesinde bu tür girişimlere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan yetkililer isim, ses ve kimlik sahtekarlığına karşı tedbirlerin mütemadiyen artırılmaya devam edeceğini ifade ettiler.

CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ ayrıntıları aktardı. Uludağ'ın CNN TÜRK'ten Kaan Temaltaş'a yaptığı açıklamalar şöyle;

MİT, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapmaya çalışan bir kişiye yönelik başarılı bir operasyon düzenledi ve o kişiyi yakalandı, gözaltına alındı ve Emniyet birimlerine teslim edildi.

Yapılan soruşturmada bu kişinin yapay zeka kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinin taklit ettiği ve bazı iş adamlarıyla ve üst düzey bürokratları arayarak menfaat temin etmeye çalıştığı tespit edildi. Bu tespitin ardından MİT ekipleri siber bölümünden bir çalışma başlattı. Ve yapılan bu çalışmada da bu kişinin yabancı uyruklu 10 ayrı kişinin üzerine aldığı hatlarla yine bazı ünlü iş adamlarını ve bazı üst düzey bürokratları dolandırmaya ve menfaat temin etmeye çalıştığı da tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında bu kişi kıskıvrak yakalandı ve Emniyet birimlerine teslim edildi.

Özel yazılımlı programlar sayesinde yapay zeka kullanarak belli kelimeler, belli sesleri komut verdikleri zaman belli kişiye ait o sesleri neredeyse birebirini çıkarabiliyorlar. Ve bu dolandırıcı da yapay zekanın bu özelliği kullanmış.