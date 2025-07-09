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Dokunması yetti: Hasarlı bina böyle yıkıldı

09.07.2025 - 14:44Güncellenme Tarihi:
Dokunması yetti: Hasarlı bina böyle yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ’da ağır hasar alan bina, iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede, Abdullahpaşa Mahallesi’nde yıkımına başlanan 5 katlı 10 daireli bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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