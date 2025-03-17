Doktoru dinledi 6 ayda 22 kilo verdi! 'Yürüyemiyor ve merdivenleri çıkamıyordum'

Akdeniz ilçesinde ikamet eden iki çocuk annesi Serpil Özer, 132 kiloya çıkması nedeniyle sağlık problemleri yaşamaya başladı.

Rahatsızlıkları nedeniyle gittiği hastanede guatr ve diyabet teşhisi konulan Özer, doktorunun tavsiyesiyle 6 ay önce İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Akdeniz Sağlıklı Hayat Merkezi'ne müracaat etti.

Özer, buradaki sağlık kontrolünün ardından diyetisyen Alparslan Güldamla'nın hazırladığı beslenme programını uyguladı.

Diyetin yanı sıra merkezde uzmanlar eşliğinde spor da yapan Özer, 6 ayda kontrollü olarak 110 kiloya düştü.

"YÜRÜYEMİYOR VE MERDİVENLERİ ÇIKAMIYORDUM"

Serpil Özer, AA muhabirine, fazla kilosu nedeniyle yaşamında zorluk çektiğini söyledi.

Yemek yemeyi çok sevdiğini dile getiren Özer, "Zayıflamayı hiç düşünmemiştim ama yürüyemiyor ve merdivenleri çıkamıyordum." dedi.

Özer, "ameliyat olmasını ya da kilo vermesini" söyleyen doktorunun önerisi üzerine merkeze başvurduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Diyet programımda sağlıklı ürünler tüketmeye başladım. Şekerim düştü, guatr hastalığım da düzelmeye başladı. Şimdi her yere rahatlıkla gidebiliyorum. Zayıflamadan önce 60 bedendim şimdi 46 beden kıyafet giyiyorum. Bize böyle bir imkan sunduğu için Sağlık Bakanlığına teşekkür ederim. Kilom nedeniyle 3 yıldır oruç tutamıyordum. Bu yıl tutmaya başladım."

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Kilo verdikçe kendini daha iyi hissettiğini anlatan Özer, diyet ve spor yapmayı sürdüreceğini belirtti.

Diyetisyen Alparslan Güldamla da Özer'in kilosunu kontrollü şekilde vermesinin önemli olduğunu ifade ederek, "Hastamız ramazan ayında orucunu sağlıklı şekilde tutuyor. Hastamızın kilosunu 80-85 aralığına düşürmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Sağlıklı Hayat Merkezlerinin, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kurulduğunu dile getiren Güldamla, beslenme, kronik hastalıklar, fiziksel aktivite, ruh sağlığı ve madde bağımlılığı danışmanlıkları ile kanserin erken teşhisi, çocuk ve ergen sağlığı, kadın ve üreme sağlığı gibi birçok konuda vatandaşlara ücretsiz hizmet verildiğini kaydetti.