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Doktora gitti meslek sahibi oldu! Kütahyalı vatandaşın ürünleri marka oldu

09.07.2025 - 10:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Doktora gitti meslek sahibi oldu! Kütahyalı vatandaşın ürünleri marka oldu

Kütahya'da 25 yıl önce sağlık sorunlarından dolayı doktora giden Ahmet Kaptan, doktorun reçetesini tam olarak uyguladı ve meslek sahibi oldu. Doktor reçeteye ilaç yerine 'Mutlaka bir işle meşgul olmalısın' diye yazınca Ahmet Kaptan'ın hayatı değişti. Meslek sahibi olup her gün aşkla tezgahının başına geçen Kaptan'ın ürünleri markalaştı.

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Kütahya'da yaşayan 65 yaşındaki Ahmet Kaptan, 25 yıl önce başladığı hamak üretimiyle kendi markasını oluşturdu. Doktor tavsiyesiyle başladığı meslekte adeta bir usta haline gelen Kaptan, ördüğü hamaklarla hem geçimini sağlıyor hem de tatilcilerin vazgeçilmezi oluyor.

Doktora gitti meslek sahibi oldu Kütahyalı vatandaşın ürünleri marka oldu

"MUTLAKA BİR İŞLE MEŞGUL OLMALISIN"

Bir sağlık sorunu nedeniyle doktora başvuran Kaptan'a, hekimin "Mutlaka bir işle meşgul olmalısın" tavsiyesi hayatının dönüm noktası oldu. Kaptan, bu öneri üzerine Kütahya-Eskişehir Karayolu üzerinde, İstanbul-Antalya güzergâhı üzerinde bulunan noktalardan birinde aracının içinde tezgâh açarak hamak örmeye başladı.

 Doktora gitti meslek sahibi oldu Kütahyalı vatandaşın ürünleri marka oldu

"İŞ OLSA DA OLMASA DA BEN BURADAYIM''

Zamanla ördüğü hamakların kendine özgü düğüm tekniğiyle dikkat çektiğini ifade eden Kaptan, ürünlerinin marka haline geldiğini söyledi. Naylon iplerle yapılan ve piyasada ucuz fiyatlara satılan ürünlerin aksine, el emeğiyle ördüğü hamakların yıllarca dayanıklı olduğunu vurgulayan Kaptan, "İş olsa da olmasa da ben buradayım. Sağlam hamağın sırrı ipinde değil, sağlam örgüsündedir. Hamaklarım 8-10 yıl dayanır, hatta evladiyelik" diye konuştu.

Ahmet Kaptan'ın el emeği hamakları 750 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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Doktora gitti meslek sahibi oldu! Kütahyalı vatandaşın ürünleri marka oldu