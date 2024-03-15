Doğum gününde şehit olan polis memuru Fırat Der son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibinde görevli olan ve Şırnak'ın İdil ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazası sonucu şehit düşen polis memuru Fırat Der’in cenazesi, Sarayköy Devlet Hastanesi morgundan alınıp, Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki ailesinin evine götürülüp, helallik alındı. Ardından şehit Der’in cenazesi, sirenler eşliğinde törenin yapıldığı Ağalar Camisi'ne götürüldü. Cenazede şehidin babası Cesim Der, annesi Serpil Der ve eşi Demet Der, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Demet Der, boynundaki kolyesine taktığı şehit eşinin yüzüğünü tören boyunca elinde tutup, öptü.

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Nilgün Ök, Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, askeri ve emniyet erkanı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenazesi cuma namazının ardından İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun kıldırdığı cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi

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