Doğu ve Güneydoğu'nun cazibe merkezi olacak! Çalışmalar hızla devam ediyor

Haberin Devamı

2022 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından Güneykent Mahallesi'nde bulunan 80 bin 400 metrekarelik alan Elazığ Belediyesine tahsis edilmişti. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın girişimi sonucunda alanın mobilyacılar sitesi olarak yapılmasına karar verilmesinin ardından 2025 yılının mayıs ayında ilk kazma vuruldu. Geçen süre zarfında 8 bin metrekarelik alanda çalışmalar tamamlanırken, 90 gün içerisinde 32 bin metrekare alanın daha yapılarak tamamlanması planlanıyor. Tamamlandığında Elazığ başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin cazibe merkezlerinden birisi olacak projenin 2027 yılının sonlarına doğru tamamen bitirilip hizmete açılması planlanıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi vere Elazığ Mobilyacılar Sitesi Başkanı Erkan Taşkın, "Burası 80 bin 400 metrekare alan üzerinde şuan inşaat çalışması yürütüyoruz. Yaklaşık 60 civarında iş yerimiz olacak. 2022 yılında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum tarafından Elazığ Belediyesine tahsis edilerek mobilyacılar sitesi için verilen arazide bugün, yaklaşık 8 bin metrekare inşaat alanımız tamamlandı. 16 bin metrekarenin de montaj işlemi başladı. Bundan sonra 8 bin metrekare daha yapılacak. Yaklaşık 90 gün içerisinde 32 bin metrekare inşaatımız bitmiş olacak. Projemiz, 2027 yılının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Projemiz Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları himayesinde ilerliyor. Genellikle bu projelerin yapıldığı illerde mobilya pazarında bir yükseliş, satışlarda bir hızlanma ve şehrin sadece mobilyaya değil, diğer esnaflara da katkıları oluyor. Kayseri'den Doğu'ya doğru gelince şuan tek proje Elazığ'da yapılıyor. Çevre illerde muadili yok. Burada sosyal alanlar da olacak. Mobilyanın yanında olması gereken bütün donatılar olacak. Burada üretim zorunluluğu var. Devletimizin de araziyi vermesinin nedenlerinden birisi mağazalarda üretim zorunluluğu olmasıdır" dedi.