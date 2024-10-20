Doğu ve Batı müziği CCR'de buluşuyor

Doğu ve Batı müziğini yaratıcı bir şekilde birleştiren çağdaş müziğin önde gelen isimlerinden Dhafer Youssef İstanbul'a geliyor. Tunuslu müzisyen 25 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak. Geleneksel ud çalma tekniğini caz, elektronik ve rock gibi modern müzik türleriyle sentezleyerek kendine özgü bir tarz yaratan Youssef, geniş vokal aralığıyla müziğine mistik ve meditatif bir atmosfer katıyor. Sanatçının "Minareler Sokağı" adlı son albümü, İstanbul ile olan özel bağını yansıtıyor. CRR’de vereceği konserde Youssef’e, trompette Mario Rom, piyanoda Yessai Karapetyan, bas gitarda Swaéli Mbappé ve davulda Tao Ehrlich eşlik edecek. Birlikte sahnede yaratacakları dinamik performans, caz, klasik ve dünya müziğinin sınırlarını zorlayarak dinleyicilere benzersiz bir müzik deneyimi sunacak.

Konser Öncesi Söyleşi: Modal Müzikler, Ethno Jazz, Hibridite

Konserden önce, saat 18.30’da sosyolog Orhan Tekelioğlu ve müzisyen Güç Başar Gülle’nin katılımıyla “Modal Müzikler, Ethno Jazz, Hibridite” başlıklı bir söyleşi gerçekleşecek. Bu söyleşide cazın modal müziklerle ilişkisi, etno-caz ve "Türk cazı" gibi konular ele alınacak.

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Konser biletleri CRR gişesi ve Biletix’te satışa çıktı.