Doğu Anadolu'nun en büyük serasında üretim aralıksız sürüyor

30.09.2025 - 22:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan Doğu Anadolu'nun en büyük serasında yaz-kış üretim devam ediyor. Serada; domates, salatalık, fasulye, roka, marul, ıspanak, pazı ve aş otu gibi birçok ürün yetiştiriliyor.

İşletme sahibi Arslan Olgun, 1998 yılından bu yana aralıksız üretim yaptıklarını belirterek, bölge ekonomisine katkı sağlamaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Bölgedeki vatandaşların sebze ihtiyacını büyük ölçüde karşılayan sera aynı zamanda istihdama da katkı sunuyor.

