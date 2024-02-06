Doğu Anadolu fayında hangi iller var? Doğu Anadolu Fayı en son ne zaman kırıldı, enerjisini boşaltı mı, Doğu Anadolu fayı nereden geçiyor?

Adıyaman'da "Depreme Dirençli Kentler Sempozyumu"nda konuşan Prof. Dr. Naci Görür, Doğu Anadolu Fayı'na dikkat çekti. 7 ve üzerinde depremlerin olabileceğine vurgu yapan Görür, hem yetkililere hem de vatandaşlara uyarıda bulundu. Peki, Doğu Anadolu Fayı en son ne zaman kırıldı, enerjisini boşaltı mı, Doğu Anadolu fayı nereden geçiyor, kaç KM?

DOĞU ANADOLU FAYINDA HANGİ İLLER VAR?

Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam eder ve sonrasında Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

DOĞU ANADOLU FAYI DEPREMLERİ

1998: Adana - Ceyhan depremi

2003: Bingöl depremi

2010: Elazığ depremi

2020: Elazığ depremi

2023: Gaziantep - Kahramanmaraş depremlerini içermektedir.

DOĞU ANADOLU FAYI KAÇ KM?

20'nci yüzyılın başından bu yana büyüklüğü 6'nın üzerinde çok sayıda deprem meydana geldi. Yaklaşık 550 kilometre uzunluğunda olan Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay'dan başlıyor ve Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Elazığ'dan geçerek Bingöl'e kadar devam ediyor.

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DOĞU ANADOLU FAYI EN SON NE ZAMAN KIRILDI, ENERJİSİNİ BOŞALTI MI?

Doğu Anadolu Fayı'nın, Pazarcık fay kolunun tarihi kayıtlara göre en son 1513 yılında kırıldığı düşünülüyor. Fay kazısında yapılan tarihlendirme analizinin sonu çıktığında bu bilgi kesinleşmiş olacak.