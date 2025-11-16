GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDoğaseverlerin yeni rotası! Altyapı çalışmaları tamamlanarak turizme kazandırıldı
HaberlerGündem Haberleri Doğaseverlerin yeni rotası! Altyapı çalışmaları tamamlanarak turizme kazandırıldı

Doğaseverlerin yeni rotası! Altyapı çalışmaları tamamlanarak turizme kazandırıldı

16.11.2025 - 20:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Doğaseverlerin yeni rotası! Altyapı çalışmaları tamamlanarak turizme kazandırıldı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan Korugöl Tabiat Parkı, altyapı çalışmaları tamamlanarak turizme kazandırıldı.

Haberin Devamı

Güzeldere, Samandere, Aydınpınar şelaleleri, Sarıkaya ve Fakıllı mağaralarının yanı sıra Çamlıpınar, Yayakbaşı, Efteni, Pürenli ve Topuk Yaylası göletlerindeki altyapı çalışmalarının ardından Korugöl Tabiat Parkı da ziyarete açıldı.

Doğaseverlerin yeni rotası Altyapı çalışmaları tamamlanarak turizme kazandırıldı

Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve TURSAB işbirliğiyle altyapı çalışmaları tamamlanan park, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Yaklaşık 22 hektarlık alana sahip parkta 5 hektarlık bir göl bulunuyor. Kayın, meşe ve gürgen ağaçlarının yer aldığı parkta foto safari, sportif olta balıkçılığı, kampçılık ve trekking alanları da mevcut.

Doğaseverlerin yeni rotası Altyapı çalışmaları tamamlanarak turizme kazandırıldı

Arkadaşlarıyla birlikte Korugöl'e geldiğini belirten ziyaretçilerden İlayda Işık, "Arkadaşlarımızla beraber Korugöl'e geldik. Çok mutluyuz. Burası güzel bir konumda ve eğlenceli. Ortam çok güzel hem huzur veriyor hem de keyifli. Bu güzelliğin olduğu ortama herkesin gelmesini beklerim elbette. Hafta sonu olması sebebiyle biraz kalabalık. Yer sıkıntısı olabilir ama ortam şahane, mutlaka kişilerin gelip görmesini isterim" ifadelerini kullandı.

Güncel Haberler

Bakan Kacır: Firmalarını kuran girişimciler 900 bin lira yatırım alabilecek
#Ekonomi

Bakan Kacır: Firmalarını kuran girişimciler 900 bin lira yatırım alabilecek

Mantar toplamaya çıktılar, hayatlarının sokunu yaşadılar
#Gündem

Mantar toplamaya çıktılar, hayatlarının sokunu yaşadılar

Siirt’te sağanak yağış heyelana neden oldu
#Gündem

Siirt’te sağanak yağış heyelana neden oldu