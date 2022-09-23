Doğal gaz ile ilgili flaş gelişme! İstanbullu ile buluşturacak

Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş nedeniyle dünyayı tedirgin eden doğal gaz krizi gündemdeki yerini koruyor. Özellikle Marmara Bölgesi’nin doğal gaz ihtiyacını karşılayan İstanbul Silivri’deki Kuzey Marmara-Değirmenköy Depolama Tesisi kapılarını açtı.

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre, Denizin 45 metre altındaki yer kabuğunun derinliklerinde doğalgazı depolayan tesis, günde 25 milyon metreküp doğal gazı Türkiye geneline sunabiliyor. Tuz Gölü’nün altındaki alanla birlikte Türkiye’deki iki doğal rezarvuar (depolama) alanından biri olan Silivri bölgesi, 3,2 milyar metreküp doğal gaz depolayabiliyor.

DİĞERİ TUZ GÖLÜ’NDE

Rusya Federasyonu lideri Putin’in Avrupa’ya vereceği doğalgazda kısıtlama yapacağını açıklamasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin yeteri kadar doğalgaz depoladığını söylemişti. O depolardan biri Tuz Gölü’nün altında, diğeri ise Silivri’de denizin altında yer alıyor. Jeolofizik ve jeolojik ölçümleri eksiksiz yapılarak 2 yıl önce yeniden kullanıma açılan doğal gaz depolama tesisi, 2 deniz platformu üzerinden açılan 12 kuyuyla hizmet veriyor. Yaklaşan kış mevsimiyle birlikte Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacında beklenen artış sırasında gazın sorunsuz sunulabilmesi içinde çalışmalar devam ediyor.

Kolin-Kalyon ortaklığıyla tamamı Türk mühendisliğinin ürünü olan iki deniz platformu kapılarını ilk kez basına açtı. Rusya üzerinden gelen doğalgazı suyun 25 metre derinindeki yer kabuğunun derinliklerine gönderen DP 1 ve 45 metre derinliğe gönderen DP 2 platformlarında mesai 24 saat devam ediyor. Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ve Yalova’da yapılan platformların yüzde yüz millilik oranıyla gurur verdiğini söyleyen Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tesisi Proje Direktörü Sercan Kalyoncu, “Doğalgazı gaz formunda depolayan tesisimiz ülkemizin ihtiyacı olan gazın yüzde 10’unu tek başına sağlayabilecek. Türkiye’nin 50 milyar metreküp doğal gaz depolamaya ihtiyacı var. Ülkemizin ihtiyacı günde 250 milyon metreküp. Denizin altındaki bu depolama alanında 3,2 milyar metreküp depolayabiliyor, günde 25 milyon metreküp kullanıma sunabiliyoruz. Bu rakam 5 milyon hanenin ihtiyacı demek. Tesisimiz dünyadaki 661 doğalgaz depolama alanından biri. Kapasite arttırımıyla 4,6 milyar metreküp doğalgazı depolarken günde 75 milyon metreküp kullanıma sunabileceğiz” dedi.

12 KUYU İLE HİZMETTE

2 platformda 18 kuyuyla hizmeti artırmayı amaçladıklarını belirten Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu ise şunları söyledi: “Kuzey Marmara Gaz Sahası (rezervuarı) Marmara Denizi’nde, Silivri açıklarında 80’li yıllarda keşfedilmiş bir gaz sahası. TPAO tarafından rezervuarda bulunan gaz çıkartıldıktan sonra mevcut rezervuarın depolama amaçlı kullanılması için yatırımlar yapıldı ve Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi ortaya çıktı. Halen 12 kuyu ile hizmet veriyoruz.

Açılan her kuyunun ömrü 30 yıl. Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tevsi (Faz-III) Projesi tamamlandığında, Türkiye’nin yıllık doğal gaz tüketiminin yüzde 10’unu depolayabilecek. Yaklaşık 5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayabilecek bir oran. Bu yıl, kış aylarında beklenen küresel doğal gaz kriziyle ilgili tesisin yıl sonundan önce kademeli olarak devreye alınması ve ilave kapasitenin kış ayları için hazır hale getirilmesini planlanıyoruz.”