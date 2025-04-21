Doğa yürüyüşünde görüntüledi! Büyük yılan küçük yılanı yutarken telef oldu

Hakkari'de doğa yürüyüşüne çıkan bir grup doğasever, ender rastlanan bir doğa olayına tanıklık etti. Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Ceylanlı köyü kırsalında yürüyüş yapan Emin Noyan ve 8 kişilik arkadaş grubu, bir yılanın başka bir yılana saldırarak yuttuğu anları görüntüledi. Olayın sonunda her iki yılanın da öldüğü görüldü.





Doğasever Emin Noyan, bölgedeki yürüyüş sırasında karşılaştıkları manzarayı şöyle aktardı:



"8 arkadaşımızla Ceylanlı köyünde doğa yürüyüşüne çıktık. Birkaç tırmanıştan sonra aşağı ineceğimiz sırada ilk defa karşılaştığımız bir görüntüye şahit olduk. Yaklaşık iki metrelik bir yılan, bir metrelik başka bir yılanı yutmuştu. Ancak küçük yılan, büyük yılanın karnında büyük bir yara açarak çıkmaya çalışmış. Sonuçta ikisi de telef olmuş. Biz de hayretle o anları görüntüledik."

Olay cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, doğaseverler gördükleri karşısında hayretler içerisinde kaldı.