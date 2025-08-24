Doğa ve spor tutkunlarının yeni buluşma noktası: Ortaseki

Haberin Devamı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ortaseki Ormanları’nda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek tüm vatandaşları bölgeye davet etti. Başkan Özdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Ortaseki Ormanları, insanlarımızın şehrin gürültüsünden uzakta doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri özel bir mekân. Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen bu alan, yönlendirme ve tanıtım tabelaları, yağmur barınakları, seyir terasları ve yürüyüş yollarıyla turizm açısından da ayrı bir değer kazandırıyor. Tüm Türkiye’nin ‘Ortaseki deyince evet, burası Hacılar’da; evet burada bir doğa güzelliği var’ dediği alanımızda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Başkan Özdoğan, bölgede hayata geçirilecek Ortaseki Doğa Karavan Kamp Alanı Projesi ile doğa ve kamp tutkunlarına yeni fırsatlar sunacaklarını belirterek; "Ortaseki Karavan Kamp Alanı Projemizin, doğayla buluşmak isteyen herkesin beklentilerini karşılayacağına inanıyoruz. Ayrıca bölgeye ulaşımı kolaylaştırmak için yol yapım çalışmalarına da kısa süre içinde başlayacağız. Bu doğal güzelliği keşfetmek için Ortaseki’ye gelen tüm doğaseverlere yürekten teşekkür ediyor, herkesi buraya davet ediyorum" dedi.

Ortaseki Ormanları, gerek yaz gerekse sonbahar aylarında sunduğu eşsiz manzaralarıyla hem Kayseri’den hem de Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.