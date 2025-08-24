GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDoğa ve spor tutkunlarının yeni buluşma noktası: Ortaseki
HaberlerGündem Haberleri Doğa ve spor tutkunlarının yeni buluşma noktası: Ortaseki

Doğa ve spor tutkunlarının yeni buluşma noktası: Ortaseki

24.08.2025 - 13:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Doğa ve spor tutkunlarının yeni buluşma noktası: Ortaseki

 Hacılar’da şehrin gürültüsünden uzak, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler için eşsiz bir mekân olan Ortaseki Ormanları, her mevsim yüzlerce doğaseveri ve sporseveri ağırlıyor.

Haberin Devamı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ortaseki Ormanları’nda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek tüm vatandaşları bölgeye davet etti. Başkan Özdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Ortaseki Ormanları, insanlarımızın şehrin gürültüsünden uzakta doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri özel bir mekân. Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen bu alan, yönlendirme ve tanıtım tabelaları, yağmur barınakları, seyir terasları ve yürüyüş yollarıyla turizm açısından da ayrı bir değer kazandırıyor. Tüm Türkiye’nin ‘Ortaseki deyince evet, burası Hacılar’da; evet burada bir doğa güzelliği var’ dediği alanımızda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

İLGİLİ HABER

Bu meyveyi yetiştirmek yürek ister! Sadece uçurum kenarında oluyor, lezzetiyle damak çatlatıyor
Bu meyveyi yetiştirmek yürek ister! Sadece uçurum kenarında oluyor, lezzetiyle damak çatlatıyor

Başkan Özdoğan, bölgede hayata geçirilecek Ortaseki Doğa Karavan Kamp Alanı Projesi ile doğa ve kamp tutkunlarına yeni fırsatlar sunacaklarını belirterek; "Ortaseki Karavan Kamp Alanı Projemizin, doğayla buluşmak isteyen herkesin beklentilerini karşılayacağına inanıyoruz. Ayrıca bölgeye ulaşımı kolaylaştırmak için yol yapım çalışmalarına da kısa süre içinde başlayacağız. Bu doğal güzelliği keşfetmek için Ortaseki’ye gelen tüm doğaseverlere yürekten teşekkür ediyor, herkesi buraya davet ediyorum" dedi.

İLGİLİ HABER

Bursa'da gizli define kazısı ortaya çıktı! Baba evi köstebek yuvasına döndü
Bursa'da gizli define kazısı ortaya çıktı! Baba evi köstebek yuvasına döndü

Ortaseki Ormanları, gerek yaz gerekse sonbahar aylarında sunduğu eşsiz manzaralarıyla hem Kayseri’den hem de Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Güncel Haberler

Kapı kapanmadı yolculuk tam gaz devam etti! Trafikte pes dedirten görüntü
#Gündem

Kapı kapanmadı yolculuk tam gaz devam etti! Trafikte pes dedirten görüntü

Kaybolan kedisi 'Gıde'yi bulana 5 bin lira ödül verecek
#Gündem

Kaybolan kedisi 'Gıde'yi bulana 5 bin lira ödül verecek

Elazığ'a misafirliğe gelen Şanlıurfalı arkadaşlar boş arazileri görünce harekete geçti! Bin dönümle başlayıp 6 bin dönüme çıkardılar
#Ekonomi

Elazığ'a misafirliğe gelen Şanlıurfalı arkadaşlar boş arazileri görünce harekete geçti! Bin dönümle başlayıp 6 bin dönüme çıkardılar