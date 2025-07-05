DMM'den Özgür Özel'in iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına cevap verdi.

DMM açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışı ziyaretlerinden dönüşte uçakta gazetecilerle yaptığı görüşmelere ilişkin, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in bugün düzenlediği basın toplantısında dile getirdiği iddialar tamamen gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyon örneğidir.

Sayın Özel’in hiçbir somut veriye dayanmadan ortaya attığı mesnetsiz iddialar, gazetecilik mesleğini, basın özgürlüğünü ve kurumsal devlet yapısını hedef almakta ve siyaseten sorumsuz bir yaklaşımı gözler önüne sermektedir.

Doğrusu; Sayın Cumhurbaşkanımız ile gazeteciler arasında gerçekleşen uçakta yapılan bu toplantılarda ses kaydı, haber amaçlı olarak toplantıya katılan gazeteciler tarafından alınmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımıza yöneltilen sorular da gazeteciler tarafından tamamen kendi inisiyatifleriyle belirlenmekte ve Sayın Cumhurbaşkanımıza tevcih edilmektedir.

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CHP Genel Başkanı Sayın Özel’in, gazetecileri itibarsızlaştırmaya ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalarını bilinçli bir algı operasyonu olarak değerlendiriyoruz.

Kamuoyunu siyasal etikle bağdaşmayan bu tür dezenformasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz.