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DMM: İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklandı iddiası manipülasyon içermektedir

23.03.2025 - 02:28Güncellenme Tarihi:
DMM: İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklandı iddiası manipülasyon içermektedir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklandı iddiasının manipülasyon içerdiğini" bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklandı iddiasının manipülasyon içerdiği" belirtilerek, İstanbul Valiliğince alınan karara göre şehir giriş çıkışlara ilişkin kısıtlamanın, yalnızca kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel kişi, grup ve araçlara yönelik bir tedbir olduğu kaydedildi.

"İnsanların günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri, şehir içi veya şehir dışı seyahatlerini gerçekleştirmeleri açısından bir kısıtlamanın söz konusu olmadığı" belirtilen açıklamada, "Alınan karar, kamu düzenini bozabilecek eylemlerle sınırlıdır ve olağan hayatı etkileyecek bir kapsam taşımamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadesine yer verildi.

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