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Diyarbakırlılar 'faizsiz kredi' yalanına inandı! Özel ekip 2 ay iz sürdü, tek tek yakalandılar

29.06.2025 - 08:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Diyarbakırlılar 'faizsiz kredi' yalanına inandı! Özel ekip 2 ay iz sürdü, tek tek yakalandılar

Diyarbakır merkezli yürütülen "Akbaba Operasyonu"nda özelikle internet üzerinden faizsiz kredi arayanları hedef alarak kendilerini banka görevlisi gibi tanıtıp dolandıran şüpheliler, 30 kişilik özel ekibin 2 aylık çalışmasının ardından yakalandı. Gözaltına alınan 25 şüphelinden 18'i tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü merkezli yürütülen Akbaba Operasyonu’nda, kendilerini banka görevlisi gibi tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik büyük bir suç ağı çökertildi. Özellikle internet üzerinden faizsiz kredi arayan vatandaşları hedef alan şebeke, bu kişilere ulaşıp "hesaplarınızda şüpheli işlem var" yalanıyla paralarını ele geçirdi. Elde edilen paralar, kripto cüzdanlar aracılığıyla yurtdışına aktarıldı. Yapılan teknik ve mali incelemelerde şüphelilerin kullandığı kripto cüzdanların yurtdışı merkezli kripto ofislerine bağlı olduğu, paraların buralarda nakde çevrildiği tespit edildi.

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Diyarbakırlılar faizsiz kredi yalanına inandı Özel ekip 2 ay iz sürdü, tek tek yakalandılar

30 KİŞİLİK ÖZEL EKİP, 2 AY BOYUNCA ÇALIŞTI

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan 30 kişilik özel bir ekip, 2 ay süren detaylı çalışma yürüttü. MASAK raporları incelendi, yüzlerce banka hareketi analiz edildi. Sonuç olarak 25 şüpheli tespit edildi.

Diyarbakır merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Mersin, Manisa, Aydın, Sivas ve Kastamonu’da Özel Harekât destekli eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında bazı şüpheliler, evlerine giren özel harekât polislerini görünce ellerindeki silahları ve içeriğinde önemli belgeler bulunan laptop bilgisayarı pencereden attı.

MASAK RAPORUNDA 512 MİLYON TL’LİK ŞÜPHELİ İŞLEM

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Operasyonun mali boyutu da dudak uçuklattı. MASAK tarafından hazırlanan raporlarda, şüphelilerin hesaplarında toplam 512 milyon TL'lik şüpheli işlem hacmi tespit edildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait çok sayıda ev, işyeri, araç ve banka hesabına el konuldu. Aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli mercilere sevk edildi. 18’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

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Diyarbakırlılar 'faizsiz kredi' yalanına inandı! Özel ekip 2 ay iz sürdü, tek tek yakalandılar
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Diyarbakırlılar 'faizsiz kredi' yalanına inandı! Özel ekip 2 ay iz sürdü, tek tek yakalandılar