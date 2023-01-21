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Diyarbakır'daki 'torbacı' operasyonunda 24 tutuklama

Diyarbakır'da, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 24 şüpheli tutuklandı.

21.01.2023 - 11:01 |
Diyarbakır'daki 'torbacı' operasyonunda 24 tutuklama

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik merkez Kayapınar, Yenişehir, Sur ve Bağlar ilçelerindeki 18 farklı adreste 29 şüpheliye operasyon düzenledi.

Diyarbakırdaki torbacı operasyonunda 24 tutuklama

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 24'ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla diğer 2'si de serbest bırakıldı.

 

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