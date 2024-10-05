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Diyarbakır'da vahşet: Uzman çavuş boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurup intihar etti

Diyarbakır'da uzman çavuş Muhammed Recai Işık (29), önce, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Bedriye Işık'ı (29) tabancayla öldürdü, ardından da kendi yaşamına son verdi.

05.10.2024 - 17:18 | | Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR (DHA)-
Diyarbakır'da vahşet: Uzman çavuş boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurup intihar etti

Olay, akşam saatlerinde, Sur ilçesi Melik Ahmet Caddesi'ndeki Turgut Özal Yer Altı Çarşısı'ndaki bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre; uzman çavuş Muhammed Recai Işık, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Bedriye Işık'a, yanında getirdiği tabancayla ateş edip ağır yaraladı.

Uzman çavuş, daha sonra tabancasını başına dayayıp ateş etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde uzman çavuş Muhammed Recai Işık ile Bedriye Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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