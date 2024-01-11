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Diyarbakır'da 'tefecilik' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır'da tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

11.01.2024 - 11:02 | | DHA
Diyarbakır'da 'tefecilik' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, ihbar sonrası 8 aylık çalışma ile nakit para ihtiyacı olan vatandaşlara yüksek faiz oranıyla çok sayıda kişiye para verildiğini belirledi. Çalışmada ayrıca 60 mağdur olduğu ve 30 milyon TL'lik şüpheli hesap hareketi gerçekleştirildiği tespit edildi.

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Nakit para alan ve borçlarını ödeyemeyen bazı vatandaşların mallarına el koyan şüphelilere yönelik 9 Ocak'ta eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.

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Ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilere ait evlerden yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 150 çeşitli ebatlarda fişek, 15 ajanda içerisinde mağdur bilgileri, mağdurlara ait çok sayıda çek, senet, tapu senedi, araç satış sözleşmesi ve vekaletnameye ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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