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Diyarbakır’da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 133 tutuklama

Diyarbakır'da başlatılan "50. Kökünü Kurutma Operasyonu" çerçevesinde yakalanan 215 şüpheliden 133’ü tutuklandı.

18.04.2023 - 08:42 |
Diyarbakır’da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 133 tutuklama

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14 Nisan'da 236 şüpheliye yönelik başlatılan operasyon sürüyor. Operasyonlarda gözaltına alınan 215 şüpheliden 133’ü tutuklandı. 12’si adli kontrol şartıyla serbest, 70’i ifadesi akabinde serbest bırakılırken 21 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Nisan'da Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında operasyonu duyurmuştu.

Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Ağrı, İstanbul, Çankırı, Mersin ve Malatya'da 2 bin 135 personel ve 20 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyon eş zamanlı gerçekleştirilmişti. Operasyonda; 210 kilo 216 gram esrar, 8 kilo 263 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 596 gram kokain, 809 gram eroin, 420 gram skunk, 8 kök Hint keneviri, 27 sentetik ecza, 13 tabanca, 3 av tüfeği, çeşitli çaplarda 350 fişek, 4 hassas terazi, terör örgütü elebaşına ait resim, uyuşturucu preslemede kullanılan makine ele geçirilmişti

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