GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDiyarbakır'da kaybolan polisi arama çalışmaları başladı! Hastanede tedavi görüyordu
HaberlerGündem Haberleri Diyarbakır'da kaybolan polisi arama çalışmaları başladı! Hastanede tedavi görüyordu

Diyarbakır'da kaybolan polisi arama çalışmaları başladı! Hastanede tedavi görüyordu

09.11.2025 - 17:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR, (DHA)-

Diyarbakır'da kaybolan polisi arama çalışmaları başladı! Hastanede tedavi görüyordu

Diyarbakır'da, tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Hastanesi’nden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan polis memuru İsmail T. için, hastane çevresi ve Dicle Nehri’nde arama çalışması başlatıldı.

Hakkari’de görev yapan ve rahatsızlanan polis memuru İsmail T., siroz tanısıyla Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne getirildi.

Diyarbakırda kaybolan polisi arama çalışmaları başladı Hastanede tedavi görüyordu

Perşembe günü hastaneden ayrılan İsmail T.’ye ulaşılamayınca, AFAD, itfaiye, polis ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından hastane bölgesi ile Dicle Nehri’nde arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Diyarbakırda kaybolan polisi arama çalışmaları başladı Hastanede tedavi görüyordu

Güncel Haberler

Diyarbakır'da kaybolan polisi arama çalışmaları başladı! Hastanede tedavi görüyordu
#Gündem

Diyarbakır'da kaybolan polisi arama çalışmaları başladı! Hastanede tedavi görüyordu

Milli Piyango 2026 yılbaşı büyük ikramiye ne kadar? Çeyrek Yarım Tam bilet fiyatları
#Gündem

Milli Piyango 2026 yılbaşı büyük ikramiye ne kadar? Çeyrek Yarım Tam bilet fiyatları

İstanbul'da barajlarında son durum ne? 7 ayda yüzde 59 düştü
#Gündem

İstanbul'da barajlarında son durum ne? 7 ayda yüzde 59 düştü