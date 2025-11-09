Diyarbakır'da kaybolan polisi arama çalışmaları başladı! Hastanede tedavi görüyordu

Hakkari’de görev yapan ve rahatsızlanan polis memuru İsmail T., siroz tanısıyla Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne getirildi.

Perşembe günü hastaneden ayrılan İsmail T.’ye ulaşılamayınca, AFAD, itfaiye, polis ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından hastane bölgesi ile Dicle Nehri’nde arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.