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Diyarbakır’da DBP il binasına operasyon

Diyarbakır’da Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il binasında yapılan etkinliklerin sosyal medyada paylaşılmasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, binaya operasyon düzenlendi.

26.01.2022 - 11:25 | | Burak EMEK- Selim KAYA/ DİYARAKIR, (DHA)
Diyarbakır’da DBP il binasına operasyon

DBP il binasında, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in de aralarında olduğu grubun teröristbaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben sözde saygı duruşu yaptığı fotoğraflar, çeşitli tarihlerde sosyal medyada ortaya çıktı. Başlar öne eğik sözde saygı duruşu yapıldığı fotoğrafların yayınlanmasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.


Diyarbakır’da DBP il binasına operasyon

Bu kapsamda Güvenlik ve TEM şube ekiplerince sabah saatlerinde Şeyh Şamil Mahallesi’ndeki binaya operasyon düzenlendi. Binaya giren ekipler, arama yaparken, çevik kuvvet polisleri ise tedbir aldı. Savcılık soruşturması kapsamında, bir fotoğrafta HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in olduğu belirlendi. Baş öne eğik sözde saygı duruşu olarak yapılan paylaşımda, yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile 'terör örgütü üyeliği' ve 'terörün finansmanı' suçundan hakkında fezleke hazırlanan Güzel’in olması dikkat çekti. Polisin binadaki araması sürüyor.

Diyarbakır’da DBP il binasına operasyon

 

 

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