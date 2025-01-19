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Diyarbakır'da bomba alarmı! Fünye ile patlatıldı

Diyarbakır'da polis lojmanları duvarı önüne bırakılan paket, fünye ile patlatıldı. İncelenen paket, boş çıktı.

19.01.2025 - 13:55 | | Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)-
Diyarbakır'da bomba alarmı! Fünye ile patlatıldı

Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'nde öğle saatlerinde polis lojmanlarının duvarının önündeki paketi görenler ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yol trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanı, şüpheli paketi kontrollü olarak patlattı. İncelenen paket boş çıktı. (DHA)

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