GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Diyarbakır'da bazı bölgeler özel güvenlik alanları ilan edildi

Diyarbakır'da bazı bölgeler özel güvenlik alanları ilan edildi

Diyarbakır Valiliği, Dicle ilçesinde bazı bölgelerin 8 günlük "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiğini duyurdu.

11.11.2024 - 17:16 | | DHA
Diyarbakır'da bazı bölgeler özel güvenlik alanları ilan edildi

Valilikten yapılan açıklamada, “Milli Güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla;

Diyarbakır ili Dicle ilçesi Kayı, Kırkpınar ve Kurşunlu Mahalleleri sınırlarında bulunan Kurşunludüzü, Görüse Dağı Bölgelerinde Diyarbakır Valiliğince 13 Kasım 2024 (dâhil) - 20 Kasım 2024 (dâhil) tarihleri arasında (8) sekiz gün süre ile "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır” denildi.

GÜNCEL HABERLER

Yasa dışı bahis operasyonunda flaş gelişme! Serdar Ortaç'tan ilk açıklama: Topluma kötü örnek oldum

Yasa dışı bahis operasyonunda flaş gelişme! Serdar Ortaç'tan ilk açıklama: Topluma kötü örnek oldum

Alt geçit 4 kişinin ölümüne sebep olmuştu! TIR şoförünün cezası belli oldu

Alt geçit 4 kişinin ölümüne sebep olmuştu! TIR şoförünün cezası belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Proje bazlı teşviklerde asgari sabit yatırım tutarları yeniden belirlendi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Proje bazlı teşviklerde asgari sabit yatırım tutarları yeniden belirlendi