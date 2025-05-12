Diyarbakır'da barış halayı kuruldu! Coşku meydanlara taştı, esnaf işi bıraktı halaya durdu

Terörsüz Türkiye yolunda yeni adım daha geldi. Terör örgütü PKK kendini feshettiğini duyurdu. Terör örgütünün fesih kararı Diyarbakır'da da sevinçle karşılandı.

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CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün mikrofon uzattığı Diyarbakırlı vatandaş, 'Mutluyuz, inşallah rabbim devamını getirir. Savaşsız bir Türkiye istiyoruz, hayırlı olsun.' dedi.

'VATANIMIZA MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN'

Diyarbakır'ı gezmek için gelen yerli bir turist, haberi Fulya Öztürk'ten öğrendiğini söylerken, 'Çok memnun olduk. Türk milleti için, vatanımıza milletimize hayırlı olsun.' ifadelerini kullandı.

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ERDOĞAN VE BAHÇELİYE TEŞEKKÜR ETTİLER

Vatandaşlardan birisi, "Süreci hepimiz takip ediyorduk. Barışın olmasını herkes gönülden istiyorduk." derken esnaflardan biri hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini sunarak "İyi ki barış süreci oldu, memlekete huzur geldi. Tüm Türkiye bu anı bekliyordu. Eskiden ekonomik olarak da kötüydü, canlarımız gitti. Şu an herkes huzura kavuştu. " dedi.







'KEPENKLERİMİZ KAPANIYORDU, ARTIK ÇOK MUTLUYUZ'

Başka bir esnaf ise, "Çok mutluyuz. Bizim dükkanlarımız 7 ay kapalı kaldı, Ara ara kepenkler kapanıyordu, insanlar mağdur oluyordu. Artık şükür canlar gitmiyor. Kimler sebep olduysa Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Terör örgütü PKK'nın kendisini feshetmesi ve silah bırakma kararının ardından vatandaşlar Dağkapı Meydanı'nda halay çekti.