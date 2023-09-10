GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Diyarbakır'da 'Aport' operasyonu: 10 gözaltı
ABONE OL

Diyarbakır'da 'Aport' operasyonu: 10 gözaltı

Diyarbakır'da hırsızlık ve kapkaç yaptıkları tespit edilen 10 şüpheli eş zamanlı düzenlenen ‘Aport’ operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

10.09.2023 - 09:32 | | Burak EMEK,Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)
Diyarbakır'da 'Aport' operasyonu: 10 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde hırsızlık ve kapkaç yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, ihbar yapılan bölgelerdeki güvenlik ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelemeye aldı.

Ne altın ne döviz en çok borsa kazandırdı! Hisse senedi ve halka arz işleri değiştirdi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRNe altın ne döviz en çok borsa kazandırdı! Hisse senedi ve halka arz işleri değiştirdiHaberi Görüntüle

Görüntüleri izleyen ekipler, 10 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı 'Aport' operasyonunda girerek 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 

Diyarbakırda Aport operasyonu: 10 gözaltı



KİMLİĞİNİ KULLANDIĞI KARDEŞİNİN DE ARAMA KAYDI VARMIŞ

Operasyonda yakalanan, 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli A.D.'nin Irak'a kaçma hazırlığı yaptığı, kardeşinin kimliğini kullanarak asayiş uygulamasından kaçmayı planladığı belirlendi. Ancak, yapılan kontrolde kardeşinin de arama kaydının bulunduğu belirlendi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonun İl Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı ‘Suçla Sinerjik Mücadele Projesi’ kapsamında 'Hep beraber' sloganıyla yapıldığı belirtildi.

GÜNCEL HABERLER

Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Meteoroloji son dakika kodu ile duyurdu, çok sayıda ilde kuvvetli yağış başlıyor! İstanbul Valiliği saat vererek uyardı: Gece yarısına kadar sürecek

Meteoroloji son dakika kodu ile duyurdu, çok sayıda ilde kuvvetli yağış başlıyor! İstanbul Valiliği saat vererek uyardı: Gece yarısına kadar sürecek

Diyarbakır'da 'Aport' operasyonu: 10 gözaltı

Diyarbakır'da 'Aport' operasyonu: 10 gözaltı