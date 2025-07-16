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Diyarbakır'da akraba aileler arasında kavga! Silahlar konuştu, iki kişi yaşamını yitirdi

16.07.2025 - 23:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)

Diyarbakır'da akraba aileler arasında kavga! Silahlar konuştu, iki kişi yaşamını yitirdi

Diyarbakır’da, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada E.T. (44) ve A.A.G. (44) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Medya Mahallesi 205’inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akrabalar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Büyüyen kavgada tabancadan açılan ateş sonucu E.T. ve A.A.G., hayatını kaybetti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ölenlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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