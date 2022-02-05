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Diyarbakır-İstanbul seferi yapan uçakta şüpheli durum

Diyarbakır’da İstanbul seferini yapan Anadolu Jet’e ait TK 7215 sefer sayılı uçak, 2 saat gecikmeli kalktı. Uçakta güvenlik gereği 3 kez arama yapılırken, uçağa gelen yetkililerin yolculara bilgi vermesi gergin anlara neden oldu. O anlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

05.02.2022 - 23:17 | | İHA
Diyarbakır-İstanbul seferi yapan uçakta şüpheli durum

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır - İstanbul seferini yapan Anadolu Jet firmasına ait TK-7215 sefer sayılı uçak, saat 20.35’te Diyarbakır’da havalanması gerekirken, uçak kalkmadı. Yaklaşık 2 saat boyunca bekletilen uçakta yolcular ile görevliler arasında gergin anlar yaşanırken, uçağa gelen güvenlik güçleri 2 kez arama yaptı.

Yolcu uçakta o anları anlattı

Yaşanan o anlar uçakta bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, yolculardan Sevil O., yaşadıkları o anları şöyle anlattı:
“Saat 20.35’te uçak kalkması gerekirken, bir bahane gösterip uçakta birinin rahatsızlandığını bizlere söylediler ve bir süre sonra o şahsı indirdiler. Aradan bir saat geçtikten sonra uçağa gelen güvenlik güçleri ihbar olduğunu ve el bagajlarını indirmemizi söylediler. Bagajları tek tek kontrol ettikleri sırada uçakta bulunanlar duruma tepki gösterdiler. Sonra bir yolcu uçağa bindi burada bulunan bütün yolcular o şahsa tepki gösterdiler. Şu anda görüyorsunuz polisler geldi ve yolcularla tartışıyorlar.”

3’üncü kez arama yapıldıktan sonra havalandı

Uçak saat 22.35’te 3’üncü kez arama yapıldıktan sonra kalktığı öğrenilirken, yaşanan şüpheli durumla ilgili herhangi bir bilgiye ise ulaşılmadı.

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