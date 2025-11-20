Diyarbakır Çınar ve Bağlar’da 24 saatte katliam gibi iki kaza: 8 ölü, 14 yaralı

İlk kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Batman kara yolu Çınar ilçesinin kırsal Başaklı Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil, minibüs, kamyonet ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmişti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. Kazada, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

İkinci kaza ise bugün Bağlar ilçesi Karamus Mahallesi Ovabağ Çevre Yolunda meydana geldi. Tır ve 2 hafif ticari aracın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Bu kazada, tır sürücüsü gözaltına alındı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Son 24 saatte meydana gelen iki zincirlemeli trafik kazalarında 8 araç kazaya karıştı, 8 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.