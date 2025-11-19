Diyarbakır Bismil karayolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 ölü, 14 yaralı

Haberin Devamı

Diyarbakır- Batman kara yolu kırsal Başaklı Mahallesi yakınlarında plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil, TIR, kamyonet ile minibüsün çarpıştığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralı sayısı, sonradan hastaneye götürülenlerle birlikte 14’e yükseldi. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

“Diyarbakır-Batman kara yolu, Çınar ilçesi Başaklı Mahallesi mevkiinde bugün meydana gelen ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 14 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır, 5’inin orta, 7’sinin ise hafif olduğu tespit edilmiştir. Kazanın ihbar edilmesi üzerine 112 Acil Sağlık, İtfaiye, Emniyet, AFAD ve Jandarma ekipleri süratle olay yerine sevk edilmiştir. Yaralı vatandaşlarımız ambulanslarla çevre hastanelere nakledilmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.”