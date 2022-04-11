Diyanet ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında iş birliği

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TBB arasında yürütülecek ortak hizmetlere ilişkin iş birliği protokolü, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve TBB Başkanı Fatma Şahin tarafından imzalandı. Protokol çerçevesinde; toplumu din konusunda aydınlatmak üzere eğitim, seminer, konferans gibi faaliyetler gerçekleştirilmesi, sosyal uyuma katkıda bulunmak amacıyla göçmenlere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi, belediyelere nikah başvurusu yapan çiftlere isteğe bağlı evlilik öncesi eğitimler ve aile eğitimleri düzenlenmesi, ihtiyaç hissedilen durumlarda veya olağanüstü hallerde toplumun tüm bireylerine yönelik manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulması gibi çalışmaların desteklenmesi amaçlanıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak pek çok kurumla iş birliği yaptıklarını hatırlatan Ali Erbaş, "Alanda biz hangi vazifeleri yapıyorsak bu alanlara en yakın olanlar belediyelerimizdir. Dolayısıyla belediyelerin vatandaşımıza, imamlarımıza, Kur'an kursu öğretmenlerimize, müftülerimize, alandaki bütün hocalarımıza sadece maddi noktada değil manevi noktada da desteğini görmemek mümkün değil. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyoruz. TBB ile yapacağımız bu iş birliği protokolünün hem belediyelerimiz hem Diyanet hizmetleri hem de manevi rehberlerimiz açısından çok daha gelişeceğini, çok daha katlanacağını düşünüyorum, milletimizin milli ve manevi alandaki çalışmalarına destek olacağını düşünüyorum" dedi.

Fatma Şahin ise imzalanan protokolün önemine değinerek, "İnsanımızın mutluluğunu, huzurunu, barışını, sağlığını istiyorsak bu tek başına fiziki ihtiyaçları gidermeyle mümkün olmuyor. Artık biliyoruz ki bugün dünyada yaşanan sorunlarda da maneviyat çok önemli. Diyanet İşleri Başkanlığı'mızdaki değerli müftülerimizle yapacağımız çalışmalar, bireyin huzuru için toplumun sağlığı için dünyanın geleceği için çok önemli. Bunun için bu imzayı atıyoruz. Bu imzada yaşamın her noktası var" diye konuştu.