Diyanet TV mukabele saatleri! Diyanet TV mukabele saat kaçta başlıyor? Diyanet TV yayın akışı

Diyanet mukabele saatleri Ramazan ayına sayılı saatler kala sorgulanıyor. Diyanet TV’de yer alan programlardan biri olan mukabelenin saat kaçta Diyanet TV’de olacağı arama motorları üzerinden araştırılıyor.

Diyanet TV mukabele saat kaçta başlıyor?

Ramazan ayı mukabelesi her gün Ayasofya Kebir Camii’nden yapılıyor. Günde 2 kez olan mukabeleyi izleyiciler kendi evlerinde Kur’an’dan takip edebiliyor.

Diyanet TV yayın akışı bilgilerine göre mukabele saatleri her gün 06.00’da ve 15:00’da başlıyor. Sabahki mukabele de öğlenki mukabele de 1 saat sürüyor.

DİYANET TV MUKABELE CANLI YAYIN LİNKİ…