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Diyanet TV mukabele saatleri! Diyanet TV mukabele saat kaçta başlıyor? Diyanet TV yayın akışı

Diyanet TV'de mukabele saat kaçta başlıyor? Diyanet TV mukabele saatleri Ramazan ayına az bir süre kala yoğun bir şekilde araştırılıyor. Diyanet TV her gün mukabele saatleri içerisinde Ramazan ayı mukabelesi gerçekleştiriyor. Diyanet TV’deki okunan Kur’an-ı Kerim’i kendisi de takip etmek isteyenler için Ramazan ayı mukabelesi saatlerini paylaşıyoruz. İşte Diyanet TV mukabele saatler…

01.04.2022 - 13:57 |
Diyanet TV mukabele saatleri! Diyanet TV mukabele saat kaçta başlıyor? Diyanet TV yayın akışı

Diyanet mukabele saatleri Ramazan ayına sayılı saatler kala sorgulanıyor. Diyanet TV’de yer alan programlardan biri olan mukabelenin saat kaçta Diyanet TV’de olacağı arama motorları üzerinden araştırılıyor.

Diyanet TV mukabele saat kaçta başlıyor?

Ramazan ayı mukabelesi her gün Ayasofya Kebir Camii’nden yapılıyor. Günde 2 kez olan mukabeleyi izleyiciler kendi evlerinde Kur’an’dan takip edebiliyor.

Diyanet TV yayın akışı bilgilerine göre mukabele saatleri her gün 06.00’da ve 15:00’da başlıyor. Sabahki mukabele de öğlenki mukabele de 1 saat sürüyor.

DİYANET TV MUKABELE CANLI YAYIN LİNKİ…

 

 

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