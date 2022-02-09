Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'sigarayı bırakma' çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' nedeniyle Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu. Ali Erbaş, paylaşımında "Sigara kullanımı nedeniyle dünyamızda her yıl 7 milyon insan doğrudan, 1,2 milyon insan ise pasif içici olması sebebiyle hayatını kaybediyor. Sevdiklerimiz ve sağlığımız için Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle yeni bir başlangıç yapalım, dinen haram olan sigarayı bırakalım" dedi.