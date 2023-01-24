Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hollanda'da Kur'an'a saldırıya tepki

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Hollanda'nın Lahey kentinde Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıya tepki göstererek, "İsveç'in ardından Hollanda'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık bir saldırıya daha şahit olduk. 'Özgürlük' kisvesi altında Avrupa kentlerinde hortlamaya başlayan İslam düşmanlığı sadece Müslümanları değil, toplumsal barışı ve tüm insanlığı da hedef almaktadır. Avrupa'nın göbeğinde işlenen bu nefret suçlarına yetkili makamlar tarafından hiçbir şekilde tepki gösterilmemesi, aksine bu eylemlere izin verilmesi, Avrupa'yı Orta Çağ karanlığına yeniden götürme çabasından başka bir şey değildir. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyor, yetkili makamların olayların failine yönelik gerekli işlemleri yapmasını ve bu hadiselerin tekrarının önlenmesi amacıyla somut tedbirlerin hayata geçirilmesini bekliyoruz" dedi.