Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bugün 90 bin camimize ilaveten bir cami daha açıyoruz

11 ayın sultanı Ramazan ayının arifesinde Ümraniye Belediyesi, Esenkent Mahallesinde yapımını tamamladığı Hasan Hüseyin Şentürk Camii’ni, dualar eşliğinde ibadete açtı. Ümraniye Belediyesi’nin arsasını tahsis ettiği, hayırsever vatandaşın katkıları ile yapımı tamamlanan caminin açılışı Ramazan öncesi yapıldı.

Caminin inşaat alanı 968 bin metrekareden oluşuyor. Caminin içi 581 kişilik kapasiteye sahip iken, avlusunda da 525 kişi ibadet edebiliyor. Açılışa; Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, cami yapımında emeği geçen hayırsever Bilal Şentürk, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış programı protokol konuşmaları ile devam etti. Konuşmanın sonunda dualar edilip açılış kurdelesi kesildi. Program sonrası caminin ilk hutbesini Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş irad etti ve ardından Cuma namazını kıldırdı.



“Bugün 90 bin camimize ilaveten bir cami daha açıyoruz”



Açılış programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu gece teravihe başlayacağız. Rabb'imin bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. En hayırlı açılışlardan birisinde bulunuyoruz. Çünkü mekanların en hayırlısı camilerdir. Bunu biliyoruz, burada bugün 90 bin camimize ilaveten bir cami daha açıyoruz. Elhamdülillah, gittiğimiz yerlerde Türkiye olarak bizim 90 bin camimiz var dediğimiz zaman Müslümanlar gururlanıyor. Başkanlığımıza gelen heyetlere bunu anlattığımız zaman şaşırıp kalıyorlar. Bu bizim milletimizin zenginliğidir. Milletimizin cömertliğidir, milletimizin kalbinin, gönlünün, camilere ne kadar bağlı olduğunun bir göstergesidir, ispatıdır.“ dedi.

“Camilerimiz sokaklarımızın nurudur”



Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise “Peygamber Efendimiz (Sallahü aleyhi ve sellem) bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyorlar. “Her kim Allahü Teala'nın rızasını kastederek bir mescit bina inşa ederse Allahü Teala da ona cennette onun gibi bir ev inşaa eder” Bizler için böyle hayırlı işlere vesile olmaktan daha büyük onur olmasa gerek. Rabbim sevabından cümlemizi nasip etsin. Hissedar etsin inşallah. Değerli komşularım, camilerimiz sokaklarımızın nurudur. Buranın eski halini bilirsiniz. Eski hali şimdiki hali nereden nereye. Bu sokaklarımız bu camimizde şenlendi, nurlandı. Allah şehrimizin semalarından ezanları camilerimizin saflarından da insanları eksik etmesin İnşallah” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a plaket ve hediye takdiminde bulundu.