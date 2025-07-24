Diyalektik nedir?

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Diyalektik, Yunanca tartÄ±ÅŸma sanatÄ± anlamÄ±nda gelmektedir. Genellikle akÄ±l yÃ¼rÃ¼tme yolu ile araÅŸtÄ±rma ve doÄŸrulama ulaÅŸma yÃ¶ntemi olarak kabul edilir. Diyalektik, bir kavram olarak ilk aÅŸamada tartÄ±ÅŸma sanatÄ± veya Ã§eliÅŸkili yollar ile muhataplarÄ±nÄ± ikna etme sanatÄ± anlamÄ±na gelmiÅŸtir. KarÅŸÄ±tlÄ±klarÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve akÄ±l yÃ¼rÃ¼tmenin meydana geldiÄŸi bir yÃ¶ntemdir. Diyalektik, farklÄ± dÃ¶nemlerde ve farklÄ± filozoflar iÃ§in farklÄ± anlamlara gelmiÅŸtir. Platon iÃ§in diyalektik en yÃ¼ksek felsefi yÃ¶ntem olarak kabul edilmiÅŸtir. Uygun sorular ve yanÄ±tlar ile tartÄ±ÅŸma tekniÄŸi olarak kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Aristoteles ise diyalektiÄŸi zorunlu sonuÃ§lara giden bir akÄ±l yÃ¼rÃ¼tme olmasa bile yararlÄ± bir akÄ±l yÃ¼rÃ¼tme tekniÄŸi olarak kabul etmiÅŸtir. Ona gÃ¶re Ã¶ncÃ¼lleri herkes ya da Ã§oÄŸunluk tarafÄ±ndan kabul edilen akÄ±l yÃ¼rÃ¼tme diyalektik bir akÄ±l yÃ¼rÃ¼tmedir. OlasÄ±lÄ±klÄ± olanlar ise eristik akÄ±l yÃ¼rÃ¼tmedir. Aristo, diyalektiÄŸi bilimse kabul etmez.Â

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Diyalektik dÃ¼ÅŸÃ¼nce Ã¶rnekleri nelerdir?

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Eski ve kÃ¶klÃ¼ bir tarihe sahip olan diyalektik dÃ¼ÅŸÃ¼nce gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde hala Ã¶nemli bir yere sahiptir. Diyalektik Ã¶rneklerine bakÄ±lacak olursa Sokratik yÃ¶ntemin tartÄ±ÅŸma ile dÃ¼ÅŸÃ¼nme sanatÄ± eÅŸliÄŸinde antik dÃ¶nemdeki yeniliklerini kabul etmek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Sokrates dÃ¶nemine gÃ¶re sanatÄ± ele almasÄ± ve gerÃ§ekliÄŸin de Ã§eliÅŸen yanlarÄ±nÄ± kullanarak akÄ±l yÃ¼rÃ¼tme yoluyla yeni hale getirmesi diyalektik dÃ¼ÅŸÃ¼nceye Ã¶rnek olarak verilebilir.Â

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Felsefede diyalektik dÃ¼ÅŸÃ¼nce nasÄ±l anlatÄ±lÄ±r?

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Diyalektik dÃ¼ÅŸÃ¼nce felsefede oldukÃ§a Ã¶nemli bir yere sahiptir. AyrÄ±ca felsefi bir akÄ±m olarak da kabul edilmiÅŸtir. Diyalektikte gerÃ§eklik ele alÄ±nÄ±r ve hem eksisi hem de artÄ±sÄ± ile detaylÄ± bir inceleme yapÄ±lÄ±r. GerÃ§ekliÄŸin geliÅŸmelerini kabul etmek ve incelemek iÃ§in de felsefi bir akÄ±m olarak kabul edilir. Ã–zellikle bir gÃ¶rÃ¼ÅŸ ya da herhangi bir gerÃ§eklik sÃ¶z konusu olduÄŸunda tez ve antitez Ã¼zerinde konu ele alÄ±nÄ±r.

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MantÄ±ksal olarak Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸmak bu olayÄ±n felsefi yanÄ±nÄ± ortaya koyar. Bu yÃ¶nÃ¼ne bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda yÃ¼zyÄ±llardÄ±r kullanÄ±lan Ã¶nemli bir akÄ±l yÃ¼rÃ¼tme yÃ¶ntemi olarak kabul edilir. Temel amaÃ§ gerÃ§ekliÄŸi tartÄ±ÅŸmak ve incelemektir. GeliÅŸmeleri inceleyerek doÄŸrunun geÃ§erliliÄŸi tez ve antitezler ile ele alÄ±nÄ±r.Â

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Diyalektik TDK sÃ¶zlÃ¼k anlamÄ± ne demek?

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FarklÄ± biÃ§imlerde ele alÄ±nsa da diyalektik kelimesinin FransÄ±zca kÃ¶kenli olduÄŸunu bilmek gerekir. Diyalektik kelimesinin TÃ¼rkÃ§edeki anlamlarÄ± gerÃ§ekliÄŸi, onun Ã§eliÅŸmeleri ile inceleyen ve Ã§eliÅŸmeleri aÅŸmayÄ± aÄŸlayan bir akÄ±l yÃ¼rÃ¼tme yÃ¶ntemi demektir. Diyalektik ayrÄ±ca akÄ±l yÃ¼rÃ¼tme ile doÄŸru olana ulaÅŸma yolu ya da eytiÅŸim anlamlarÄ±na da gelen bir sÃ¶zcÃ¼ktÃ¼r. Herhangi bir gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ ya da tezi mantÄ±ksal sonuÃ§larÄ± ile inceleme sonucu o dÃ¼ÅŸÃ¼nce ya da tezi Ã§Ã¼rÃ¼tme yÃ¶ntemi olarak da kabul edilebilir. TÃ¼rkÃ§ede diyalektik kelimesinin tÃ¼m bu anlamlar ile kullanÄ±lmasÄ± mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r ve doÄŸru kabul edilir.

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Diyalektik materyalizm, doÄŸal fenomenlerden tÃ¼retilen genel ilkelere dayanan felsefi ve bilimsel bir dÃ¼nya gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼dÃ¼r. Diyalektik ve materyalizm ilkelerinden geliÅŸtirilmiÅŸ, objektif gerÃ§ekliÄŸi inceleyen bilimsel bir metodolojidir ve Marksizmin teorik temellerinden biridir.

Diyalektik materyalizm, Marx'Ä± etkilemiÅŸ ancak nihayetinde idealizme yÃ¶nelmiÅŸ olan Hegel'in diyalektik ilkelerinin bir geliÅŸimidir. Marx ve Engels tarafÄ±ndan tasarlanmÄ±ÅŸ bir yÃ¶ntem olmasÄ±na raÄŸmen, "diyalektik materyalizm" terimi aslÄ±nda ikisi tarafÄ±ndan da hiÃ§ kullanÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r; ancak felsefi bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±larÄ±nÄ± uygun ÅŸekilde Ã¶zetlemektedir. Engels, Ãœtopik ve Bilimsel Sosyalizm adlÄ± eserinin Ã¶nsÃ¶zÃ¼nde ve ikinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde bunu "modern materyalizm" olarak adlandÄ±rÄ±r.

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Diyalektik yÃ¶ntem nedir?

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Diyalektik yÃ¶ntem, farklÄ± bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±larÄ±na sahip iki veya daha fazla kiÅŸinin, mantÄ±ksal akÄ±l yÃ¼rÃ¼tme ve akÄ±lcÄ± tartÄ±ÅŸma yoluyla gerÃ§eÄŸi ortaya koymaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir diyalog veya tartÄ±ÅŸma biÃ§imidir ve kÃ¶keni Sokratik diyaloglara dayanÄ±r. Bu yÃ¶ntem, Ã§eÅŸitli felsefi geleneklerde, Ã¶zellikle Hegel ve Marx tarafÄ±ndan, tez, antitez ve sentez aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla karmaÅŸÄ±k fikirleri keÅŸfetmek iÃ§in kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Diyalektik yÃ¶ntem, eleÅŸtirel dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyi teÅŸvik eder ve Ã¶ÄŸrencilerin Ã§eÅŸitli bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±larÄ±yla derinlemesine ilgilenmelerine ve bunlarÄ± analiz etmelerine yardÄ±mcÄ± olarak etkili bir eÄŸitim aracÄ± haline gelir.