Disney'in skandal Atatürk dizisi kararı sonrası Türkiye ayağa kalktı! Sosyal medyada ‘abonelikler iptal’ boykotu

ABD'li dijital yayın platformu Disney Plus, 2023 yılı içerisinde Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı “Atatürk” dizisini yayınlayacağını açıklamıştı. Geçen haftalarda sürpriz bir şekilde yerli içerikleri kaldıran platform, “Atatürk” dizisine de yer vermeme kararı aldı. İptal kararının Ermeni lobisinin baskılarıyla alındığı öne sürüldü. Nitekim ABD’deki Ermeni diyasporası Amerika Ulusal Ermeni Komitesi (ANCA) önceki gün destekçilerine Atatürk’ü ‘yücelten’ diziye karşı yürüttükleri kampanya için teşekkür ederek dizinin iptal edildiğini açıkladı. Çekilen bölümlerin, 3 Kasım’dan itibaren sadece Türkiye’deki sinemalarda gösterilecek uzun metrajlı bir filme dönüştürüleceği de iddia edildi.

Bu skandal kararla ilgili Hürriyet’e konuşan RTÜK Başkanı Şahin, kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verildiğini belirterek şunları söyledi:

MERCEK ALTINA ALDIK

“Kamuoyundan yansıyan bilgiler, çıkan Haberler ve gelen tepkiler üzerine Disney Plus hamlesini mercek altına aldık. Bu platformlar bizim sorumluluk alanımıza girdiği için hızlıca harekete geçtik. Yayın kuruluşu hakkında ortaya atılan iddiaları araştırmak ve soruşturmak bizim görevimiz. RTÜK’ün kırmızı çizgileri bellidir. Milli güvenlik, çocuk, kadın, aile, dezavantajlı gruplar aşırı hassasiyet gösterdiğimiz konulardır. Milli ve manevi değerlerimiz, toplumsal ve kültürel kazanımlarımız, aziz milletimizin hassasiyetleri bizler için çok önemli. En önemli toplumsal değerlerimizden olan Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili hazırlanan filmin, tanıtımları yapılmasına rağmen yayınlanmasından vazgeçildiği bilgisi bizlere ulaşınca hemen ilgili platformun yöneticileriyle irtibata geçtik. Yazılı olarak kendilerinden resmi savunma istedik. Medyada yer alan ‘Ermeni lobisi’ iddialarını araştırıyoruz. Gerekli incelemelerden sonra ülkemizin ve vatandaşlarımızın hassasiyetleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Ülkemize geldiklerinde dijital yayın platformlarına hoşgörüyle yaklaştık aynı hoşgörüyü kendilerinden bekliyoruz. Kurallara, yasa ve yönetmeliklere milletimizi üzecek yayın politikalarına müsamaha gösteremeyiz.”

DIŞİŞLERİ VE MECLİS DEVREDE

- Dışişleri Bakanlığı da Disney Plus’ın Atatürk belgeseli kararına ilişkin devreye girdi. Bakanlık, Washington Büyükelçiliği üzerinden harekete geçti. Büyükelçi, hem Disney Channel’ın yöneticileriyle görüşme yapıp hem de aynı zamanda mektup yazarak, ‘Ermeni lobisinin girişimlerine cevap verilmemesi’ gerektiğini anlattı. Bakanlık, Ermeni lobisinin girişiminin göz önünde bulundurulmadan, kendi mecrasında işin yürütülmesini istedi. Disney Channel’dan da bu konuda resmi yanıt istedi. Hürriyet’e konuşan TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman da Disney Plus’a ilişkin BTK’yı bant daraltma ve lisansın yeniden değerlendirilmesi konusunda göreve çağırdı: “Bu karar asla kabul edilemez. Mücadelesiyle, kişiliğiyle dünyaya örnek olmuş Mustafa Kemal Atatürk hakkında bir dijital mecranın baskılara boyun eğmesini asla kabul etmiyoruz. Bu bizim uzun zamandır savunduğumuz dijital mecraların kendini toplumdan, yasamadan, yargıdan, yürütmeden üstün görme anlayışının dışa vurumudur. Ulus aşırı dijital ağlar, bugün bireyi ve toplumları rehine almış durumdadır.

MECLİS’E ÇAĞIRILACAK

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu hakkındaki bu çirkin kararı lanetliyoruz ve Meclis açıldığında Disney Plus platformunu TBMM’ye, Komisyon’a çağıracağız. Komisyonumuzda bu konu ile ilgili gerekçelerini soracağız. Konunun takipçisi olacağız. BTK’dan bant daraltma ve lisansın yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz.”

TV KANALI VE SİNEMADA YAYINLANACAK

Tartışmaların ardından The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner ‘Atatürk’ dizisinin iki film olarak tüm dünya yerine sadece Türkiye’de bir televizyon kanalında ve sinemalarda yayınlanacağını duyurdu. Soner açıklamasında “Televizyona özel ilk film 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bir televizyon kanalında yayınlanacak. İkinci film ise 22 Aralık’tan itibaren sinemalarda olacak. Her iki film 2024 yazında bir televizyon kanalının ekranlarında yer almaya başlayacak” diye konuştu. Disney’in, diziyi sadece Türkiye’de yayınlama kararı almasına rağmen Soner, açıklamasını şu tuhaf sözlerle sürdürdü: “Böylece, ‘Atatürk’ü çok daha geniş kitlelere ulaştırmış olacağız.”

TÜM PARTİLERDEN TEPKİ

"UTANÇ VERİCİ SAYGISIZLIK"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek ‘Atatürk’ dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir. Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır. Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD’deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

CHP Grup Başkanı Özgür Özel: Disney Plus’ın ‘Atatürk’ dizisini yayından kaldırmasını kınıyoruz. Söz konusu platformun bu tutumu en ağır şekilde karşılık bulacaktır.

"ATATÜRK’E YAN BAKAMAZSIN"

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül: Disney kanal Atatürk’ümüzün filmini oynatmadın. Atatürk’ümüzün filmine yasak koydun. Türkiye’deki dünyadaki bütün yurttaşlarımdan rica ediyorum; Disney kanal üyeliğini iptal ediyoruz. Sen Atatürk’ümüze yan bakamazsın, sen kim oluyorsun?

"ÜYELİKLERİ SONLANDIRIN"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Atatürk demek Türk Milleti demektir. Türkiye düşmanlarının yalan kampanyasına alet olunmamasını diliyoruz. Böyle bir karar alındığı takdirde söz konusu platforma üye olan tüm vatandaşlarımızı üyeliklerini sonlandırmaya çağırıyoruz.

"KIRMIZI ÇİZGİMİZ ZORLANIYOR"

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal: Disney Plus’ın Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçmiş olması ve kırmızı çizgimizin böylesine zorlanıyor olması asla kabul edilemez. Kamuoyunda oluşturulan bu algı ve alınan kararlar Atatürk’ümüzün nezdinde Türk milletine yapılan bir hakarettir.

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ile ilgili çekilen dizinin diaspora ve lobi faaliyetleriyle engellenmesi asla kabul edilemez. 29 Ekim’de kendi platformunuz üzerinden tüm dünyaya açık bir şekilde diziyi yayınlayacağınızı duyurmanızı bekliyorum.

"TÜRK GENÇLİĞİ TARİHİNİ SAVUN"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Ey Türk Gençliği! Disney grubunun Atatürk hakkındaki bir diziyi kaldırma kararına etki edebilen lobi faaliyetlerine karşı hem tarihini savun hem birliğinin çokluğunu göster!

SOSYAL MEDYADA ÖFKE BÜYÜK:

"EY DİSNEY ATATÜRK SENİN KARTON KAHRAMANLARINA BENZEMEZ. O GERÇEK BİR KAHRAMAN"

Dİsney Plus’un kararı sosyal medyada da gündem yarattı. Vatandaşların açtıkları “Disneyiptalet” hashtag’i, Twitter’ın Türkiye gündeminin birinci sırasına yerleşti. Platform üyeliğinin iptale davet edildiği sosyal medya tepkileri özetle şöyle oldu:

- Atatürk’e dil uzatanlar, Atatürk düşmanı olan herkes düşmanımdır. Kırmızı çizgimdir Atatürk.

- Ey Disney, Atatürk senin Marvel gibi karton kahramanlarına benzemez. O gerçek bir kahraman.

- Atatürk’e saygısızlık milletime saygısızlık.

- Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili çekilen dizinin ‘Disney Plus’ tarafından engellenmesi, Ata’mıza ve kurucu değerlerimize yapılan bu saygısızlık Cumhuriyetimizin 100. yılında kabul edilemez.

- Ermeni lobisinin baskılarıyla platformda Atatürk dizisinden vazgeçen Disyney’in Türkiye’de yeri olamaz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygısı olmayanın ülkesine de saygısı olamaz.

- Ata’mıza yapılan hakaret ve saygısızlık karşılıksız kalmamalı.

BAŞROLÜNDE İYNEMLİ VAR

- ATATÜRK Dizisi, Cumhuriyet’in 100. yılı için hazırlanan özel bir projeydi. Projeyi Lanistar Medya, yönetmenliğini ise 7. Koğuştaki Mucize, Kaybedenler Kulübü, Mahmut ile Meryem ve Tek Yürek yapımlarının yönetmeni Mehmet Ada Öztekin üstlendi. Atatürk rolünü Çukur dizisiyle ciddi bir çıkış yakalayan Aras Bulut İynemli canlandırdı. Projenin senaryo çalışması iki yıllık bir süreçte gizlilik içinde yürütüldü. Kadroda İynemli dışında Songül Öden (Zübeyde Hanım), Mehmet Günsür (Ali Rıza Efendi), Sarp Akkaya (Enver Paşa) da var.

ÜNLÜLER DE TEPKİ GÖSTERDİ: BYE BYE DISNEY

Demet Akalın: Atatürk kırmızı çizgimiz değil, tek çizgimizdir. Bu doğruysa hadi bye bye Disney.

Norm Ender: Zaten 20. yüzyılın dâhisi Atatürk’ün yaptıklarını layığıyla aktaramayacaklardı. Çarpıtılmış bir tarih izleyecektik ve sinirimiz bozulacaktı. Bu haberler hassasiyetler üzerinden yapılan bir PR çalışmasıysa ya da gerçekse ve şimdi geri adım atıp “yayınlıyoruz” deseler bile, bu boykot tutumunun sonuna kadar sürdürülmesi gerektiğini savunuyorum. Çünkü bu kadar korkak, sakil ve ticari beyinler, cesur ve adil bir liderin gustosunu doğru yansıtamaz.

Ece Erken: Disney üyeliği nasıl iptal ediliyor? Zaten hiç sevmemiştim.

Berk Oktay: Her sabah gururla adını haykırarak ant içen çocukların dimdik ayakta, rahat uyu Atam.

D SMART GO’DAN ‘GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER’

- Disney Plus’ın Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçmesine tepki gösteren D Smart Go, Galatasaray- Zalgiris maçı sırasında reklamında, “Geldikleri gibi giderler… Mustafa Kemal Atatürk. Biz buradayız! D Smart Go” yazısını Atatürk fotoğrafıyla yayınladı.