GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Dışişleri'nden Kerkük'teki terör saldırısına kınama
ABONE OL

Dışişleri'nden Kerkük'teki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Irak Türkmen Cephesi'nin Güvenlik Dairesi eski sorumlularından Ahmet Tahir'in, Kerkük'te terör saldırısında öldürülmesini kınadı.

03.03.2023 - 18:36 | | Şaduman TÜRKAY/ ANKARA, (DHA)
Dışişleri'nden Kerkük'teki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Irak’ın Kerkük şehrinde gerçekleşen suikast hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Bilgiç, Irak Türkmen Cephesi’nin Güvenlik Dairesi eski sorumlularından Ahmet Tahir’in bugün Kerkük’te uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiğini derin üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "Bu hain terör saldırısını kınıyoruz. Bu terör eylemi, Irak’ın kurucu ve asli unsuru olan Türkmenlerin huzuruna ve güvenliğine kastettiği gibi, Irak’ın istikrarını da hedef almaktadır. Irak makamlarının, saldırının faillerini ivedilikle tespit ederek yargı önüne çıkarmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)

GÜNCEL HABERLER

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Bu saatten sonra değişmem

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Bu saatten sonra değişmem

Bakanlıktan, CHP'li Nazlıaka hakkında suç duyurusu

Bakanlıktan, CHP'li Nazlıaka hakkında suç duyurusu

Yarın SGK'lar açık mı? 4 Mart Cumartesi SGK çalışıyor mu?

Yarın SGK'lar açık mı? 4 Mart Cumartesi SGK çalışıyor mu?