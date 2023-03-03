Dışişleri'nden Kerkük'teki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Irak’ın Kerkük şehrinde gerçekleşen suikast hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Bilgiç, Irak Türkmen Cephesi’nin Güvenlik Dairesi eski sorumlularından Ahmet Tahir’in bugün Kerkük’te uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiğini derin üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "Bu hain terör saldırısını kınıyoruz. Bu terör eylemi, Irak’ın kurucu ve asli unsuru olan Türkmenlerin huzuruna ve güvenliğine kastettiği gibi, Irak’ın istikrarını da hedef almaktadır. Irak makamlarının, saldırının faillerini ivedilikle tespit ederek yargı önüne çıkarmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)