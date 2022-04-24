Dışişleri'nden Biden'a 1915 tepkisi! Talihsiz beyanı reddediyor, yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Garo Paylan’ın verdiği kanun teklifinin ardından gündeme gelen 1915 olayları ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “1915 olayları konusunda tarihi olgularla ve uluslararası hukukla bağdaşmayan açıklamaların geçerliliği bulunmamaktadır. Buna ABD Başkanı Biden'ın 2021 yılında yaptığı hatanın tekrarı niteliğindeki bugünkü talihsiz beyanı da dahildir. Siyasi nedenlerle tarihi gerçekleri çarpıtan bu tür açıklamaları ve kararları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz” denildi.

Tarihten husumet çıkarmaktan başka amaca hizmet etmeyen tek taraflı ve seçici yaklaşımların ahlaken sorunlu ve siyaseten art niyetli olduğu belirtilen açıklamada, “İnsani ve vicdani duruş, etnik ve dini ayrım gözetmeksizin o dönemde yaşanan tüm acıların anılmasını gerektirir. Türkiye, Ermeniler dahil tüm Osmanlı nüfusunun yaşadığı acıları saygıyla anmaktadır. Bu acıları siyasete malzeme yapma girişimlerini reddediyoruz. Türkiye, 1915 olayları gibi tarihin tartışmalı dönemlerinin önyargısız biçimde, bilimsel ve hukuki esaslar çerçevesinde araştırılması ve adil bir hafızaya ulaşılması gerektiği görüşündedir. Bu anlayışla Türkiye, Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermiş, arşivlerini açmıştır” ifadelerine yer verildi.

Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada barış ve istikrarın hakin olması, iş birliği ruhunun öne çıkması için çaba gösterdiğine vurgu yapılan açıklamada, Ermenistan ile başlatılan normalleşme girişiminin bu anlayışın bir yansıması olduğu aktarıldı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN DA SERT TEPKİ: İKİ YÜZLÜLÜK

Bazı batılı liderler son günlerde "soykırımın" ancak mahkeme kararıyla tespit edilebileceğini savunuyor. Doğru! Aynı kişilerin, yetkili bir mahkeme kararı olmadan #1915 olayları için "soykırım" kelimesini siyasi saiklerle kullanmaları ise iki yüzlülüklerinin en bariz örneğidir.