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Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Türkiye'nin kimseden tarih dersi almaya ihtiyacı yoktur

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Türkiye’nin kimseden tarih dersi almaya ihtiyacı yoktur. Fransa Senatosu, başkalarına tarih dersi vermek yerine, kendi tarihine bakmalıdır" dedi.

09.02.2023 - 00:04 | | ANKARA, (DHA)
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Türkiye'nin kimseden tarih dersi almaya ihtiyacı yoktur

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Fransa Senatosu'nda Asuriler ve Keldaniler hakkında kabul edilen bir kararda Osmanlı dönemine ithamlarda bulunulması hakkında açıklamalarda bulundu. Bilgiç, "Türkiye'nin kimseden tarih dersi almaya ihtiyacı yoktur. Hukuki ve tarihi temelden yoksun bu basiretsiz teşebbüsün Fransa Senatosu'nun itibarsızlığını pekiştirmekten başka bir sonucu ya da ciddiye alınacak bir yönü bulunmamaktadır. Fransa Senatosu, başkalarına tarih dersi vermek yerine, kendi tarihine bakmalıdır" ifadelerinde bulundu. (DHA)

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