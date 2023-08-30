Dışişleri: Gabon'da barışın yeniden tesisini temenni ediyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Gabon'daki gelişmeler hakkında "Ülkede barış ve istikrarın yeniden tesisini temenni ediyoruz" açıklamasında bulundu.
30.08.2023 - 17:23 |
Dışişleri Bakanlığı, Gabon'daki olaylar hakkında açıklama yayımladı:
"Gabon’da yaşanan gelişmeleri yakından ve dikkatle takip ediyoruz. Ülkede barış ve istikrarın yeniden tesisini temenni ediyoruz."
Askerler yönetime el koydu
Orta Afrika ülkesi Gabon'da sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.
Askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı.
Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı.