Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan’a başsağlığı mesajı!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan mesajda, “Pakistan’ın Belucistan Eyaleti’nde bugün (8 Haziran) bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucunda 22 kişinin vefat ettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.